Die Gäste aus dem Saarland waren ziemlich von der Rolle, was wohl auch den sieben Wechseln von FCS-Trainer Kwasniok geschuldet war. Dagegen präsentierten sich die Zwickauer mit viel Spielwitz und setzen die Saarländer sofort unter Druck. Nach 14 Minuten hätte es bereits im Tor der Blau-Schwarzen klingen müssen, doch König, der Saarbrückens Keeper Batz den Ball abluchste, schoss am leeren Tor vorbei. Zehn Minuten später war es dann aber soweit: Zwickau ging mit 1:0 in Führung. Und das nach einem Wahnsinnstor von Jensen, der einen Freistoß aus 30 Metern in den rechten Winkel hämmerte. Ganz klar: Volltreffer der Woche.