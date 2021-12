Fußball | 3. Liga Last-Minute-Knockout für Zwickau gegen Saarbrücken - Rekord verpasst

18. Spieltag

Am Montag hatte der FSV Zwickau seinen Rekord an ungeschlagenen Begegnungen eingestellt. Am Freitag sollte gegen Saarbrücken ein neuer Rekord aufgestellt werden. Doch im Geisterspiel gab es ein einen Schrecken am Ende.