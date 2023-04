Zwickau verschlief die Anfangsphase komplett, es spielten nur die Blau-Schwarzen. Besonders nach Ecken von Kasim Rabihic wurde es gefährlich. Gemeinsam verteidigten die Zwickauer die hohen Bälle weg. Doch es schien ein Spiel mit dem Feuer zu sein. In der 25. Minute dann der Befreiungsschlag für die Schwäne. Dominic Baumann zog aus zehn Metern von der linken Seite ab, FCS-Keeper Daniel Batz klärte den Ball in Richtung Elfmeterpunkt. Dort rauschte Maximilian Jansen mit vollem Risiko heran und spitzelte das Leder zielgenau ins untere linke Eck zur Führung. Ein Tor aus dem Nichts. Doch jetzt war Zwickau im Spiel, Saarbrücken wirkte geschockt und brachte nichts mehr zustande.

In der 38. Minute musste Robin Ziegele vom Platz. Ohne Gegnereinwirkung hatte sich der FSV-Spieler verletzt. Für ihn kam Mike Könnecke. Kurz vor der Pause rauschten Johan Gomez und Manuel Zeitz mit den Köpfen aneinander und mussten beide lange behandelt werden.

Für Zeitz ging es nicht weiter. Und auch Bjarne Thoelke musste runter. Die Gäste mussten die Verteidigung komplett umstellen. Keine Minute war gespielt, da spitzelte Gomez den Ball auf Jan-Marc Schneider, der komplett frei knapp vergab. Im nächsten Versuch machte es Schneider dann besser: Eine Ecke von Yannic Voigt an den kurzen Pfosten verlängerte Davy Frick auf Schneider, der am langen Pfosten nur noch einnicken musste (51. Minute). In der Folge dominierten die Schwäne das Spiel nach Belieben, nutzten aber die Räume nicht und verpassten es den Deckel drauf zu machen.