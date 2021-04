Zwickaus Trainer Enochs nahm gegenüber dem 2:2 beim FCK drei Änderungen in der Startelf vor. Für Jensen und Drinkuth kamen Könnecke und Miatke. Stanic musste nach Wadenproblemen passen und wurde durch Godinho ersetzt. Bei den Kölnern wechselte Coach Janßen nach dem 1:1 gegen Unterhaching zweimal. Risse spielte für Cueto von Anfang an, zudem fungierte Bunjaku für den gesperrten Thiele als Sturmspitze.

Die Zwickauer begannen verhalten und ließen erst einmal die Kölner kommen. Der Riegel der Gastgeber stand, die Viktoria, allen voran Bunjaku, biss sich an den Westsachsen die Zähne aus. Nach vorn ging beim Enochs-Team sehr wenig, nach einer halben Stunde wurde sein Team aber mobil. Coskun legte quer zu Könnecke, der sich die Ecke aussuchen konnte. Doch der 32-Jährige schloss zu überhastet ab und die Kugel flog links am Pfosten vorbei. Dann hätte die Stunde von Schröter schlagen können, der Mittelfeldakteur versiebte aber zwei dicke Chancen. Zunächst schoss er in der 38. Minute haarscharf links vorbei, Sekunden vor der Pause kam er wieder über rechts – und erneut zischte der Ball am linken Pfosten vorbei.