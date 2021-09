Im Spiel zeigte sich dann, dass Boyd beim HFC offenbar tatsächlich nicht so einfach zu ersetzen ist, denn nach vorne ging bei den Saalestädtern in den ersten 45 Minuten so gut wie gar nichts. Die Hausherren erspielten sich dagegen mehrere Chancen, von denen Marco Schikora eine zur Führung nutzte: Nach einer Ecke von Patrick Göbel köpfte der Defensivmann unhaltbar ins lange Eck (18.) Nur zwei Minuten später hätte Routinier Ronny König fast auf 2:0 erhöht, doch sein Kopfball ging nur an den Pfosten. Danach herrschte derbytypisch viel Kampf vor, sodass gelungene Offensivaktionen bis zur Pause Mangelware waren.

Jubel um den Zwickauer Torschützen zum 1:0 Marco Schikora. Bildrechte: imago images/Kruczynski