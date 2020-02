Während den "Zebras" nach der Pause die Inspiration fehlte, sorgte ein Ex-Duisburger für die Führung. Nach einem Eckball von der linken Seite köpfte Gerrit Wegkamp aus drei Metern den Ball in die Maschen (60.). In der Folge erlebten die Zuschauer eine kampfbetonte zweite Halbzeit mit vielen Fouls und Freistößen. Beinahe hätte Ben Balla in der Nachspielzeit noch ausgeglichen, er köpfte aber rechts am Kasten von Johannes Brinkies vorbei (90.+3). Nun geht es für die Zwickauer zum punktgleichen 1. FC Kaiserslautern. Auf dem Betzenberg muss Trainer Joe Enochs Morris Schröter und Ronny König ersetzen, die jeweils ihre fünfte Gelbe Karte sahen.

Gerrit Wegkamp jubelt mit seinen Teamkollegen. Bildrechte: PICTURE POINT/Gabor Krieg