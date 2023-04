Das Kellerduell zwischen den FSV Zwickau und Rot-Weiß Essen ist beim Stand von 1:1 abgebrochen worden, weil Schiedsrichter Nicolas Winter beim Gang in die Kabine die volle Ladung eines Bierbechers ins Gesicht bekam. Nach der Halbzeitpause pfiff er nicht wieder an.

Auslöser für den Eklat waren zwei strittige Szenen kurz vor der Pause. Dabei überschlugen sich die Ereignisse. Im Mittelpunkt: Schiedsrichter Winter. In der Nachspielzeit der ersten Halbzeit schickte er Nils Butzen mit Rot vom Platz. Der Abwehrspieler der Zwickauer hatte Isiah Ahmad Young als letzter Mann mit dem Knie am Bein erwischt. Den fälligen Freistoß trat Thomas Eisfeld. Zwickaus Johan Gomez stand in der Mauer und blockte den Ball. Für Winter war dabei ein absichtliches Handspiel im Spiel. Er entschied wenige Sekunden nach Rot auf Elfmeter. Den Strafstoß verwandelte Simon Engelmann sicher zum 1:1. Zuvor. Die Fans waren derart frustriert, dass von den Rängen auch Gegenstände Richtung Spielfeld flogen. Neben Winter wurde auch Gäste-Trainer Christoph Dabrowski von einer Bierdusche erwischt.