Den Zwickauern merkte man das Bemühen an, hier etwas zu reißen. Doch so richtig riss die Partie keinen Zuschauer von den Sitzen. Leichte Gefahr strahlten die Gastgeber aus, wenn es über die Außen ging. Die wohl beste Möglichkeit im ersten Abschnitt ging an Johan Gomez (16.), der nach einem Starke-Zuspiel an der Strafraumgrenze lauerte. Der US-Boy wollte den Ball in den Winkel zirkeln – knapp vorbei.

Zwickaus Johan Gomez zieht davon, verfolgt von Freiburgs Robert Wagner. Bildrechte: imago images/Kruczynski