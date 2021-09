Die Gäste begannen schwungvoll und hatten in den ersten Minuten mehr vom Spiel. Zwickau fand jedoch allmählich immer besser in die Partie. Die erste gefährliche Torannäherung verbuchte Lars Lokotsch (15.) mit einem Kopfball, den Keeper Niclas Thiede aber entschärfte. In der Folge investierte der FSV in die Partie und belohnte sich in der 36. Minuten mit der Führung, als Marco Schikora nach einer Ecke zum 1:0 einköpfte. Die bislang harmlosen Gäste schlugen jedoch kurz darauf eiskalt durch Vinko Sapina zurück, der aus acht Metern flach zum 1:1 einnetzte (43.). Zwei Minuten später die kalte Dusche für die Gastgeber. Ronny König köpfte den Ball bei einem Abwehrversuch an die Latte – den Abpraller versenkte Steffen Schäfer aus Nahdistanz zur überraschenden Gästeführung.

Steffen Schäfer trifft gegen Torhüter Johannes Brinkies zum 2:1 für Verl. Bildrechte: Picture Point