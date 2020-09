Beide Teams fackelten nicht lange und suchten den Weg zum gegnerischen Tor. Die erste gute Chance verbuchte der Zwickauer Felix Drinkuth (12. Minute) mit einem satten Schuss. Kurz darauf setzte Neuzugang Dustin Willms einen spektakulären Fallrückzieher von der Strafraumgrenze neben das Tor (16.). Die Bayern hatten ihre beste Gelegenheit in der 23. Minute, als Lucas Hufnagel eine Eingabe nur haarscharf verfehlte. In der 37. Minute fiel die Führung für Zwickau. Dabei bekamen die Gäste den Ball nicht entscheidend geklärt, sodass Leon Jensen die Kugel zu Drinkuth spitzeln konnte – dessen Flachschuss landete schließlich im linken unteren Eck.

Nach der Pause erhöhten die Gastgeber den Druck, der Ausgleich lag in der Luft. Dieser fiel schließlich in der 67. Minute durch einen verwandelten Foulelfmeter von Dominik Stroh-Engel. Im Anschluss wurde Zwickau wieder aktiver. Es entwickelte sich ein offener Schlagabtausch, da beide Teams auf den Siegtreffer drängten. Am Ende hatte der FSV etwas mehr Glück, denn Neuzugang Manfred Starke, der kurz zuvor eingewechselt worden war, hämmerte die Kugel in der 88. Minute aus 20 Metern zentraler Position in die Maschen. Obwohl Unterhaching nochmals alles nach vorn warf, brachte die Elf von Joe Enochs den knappen 2:1-Sieg über die Zeit.