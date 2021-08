Dabei begannen die Gastgeber mit viel Schwung. SVM-Torwart Erik Domaschke flogen ein paar Flanken um die Ohren. Nach einer Ecke von Patrick Göbel fiel die Führung des FSV: Marco Schikora schlug per Kopf zu (17.). Meppen versteckte sich keineswegs, der von Chemie Leipzig nach Hickhack gekommende Morgen Faßbender hatte schon kurz vor der Pause den Ausgleich auf dem Kopf (42,/45.+1).

Früher in Aue und Halle: Meppens Trainer Rico Schmitt (re.) Bildrechte: IMAGO / Werner Scholz

Nach der Pause spielte immer mehr der SV Meppen. Zwickau, das in der Woche schon am Ballbesitz gearbeitet hatte, kam kaum noch zum Zuge. Das Offensivspiel fand kaum noch statt. Der Ausgleich durch Christoph Hemlein, der eine Kopfballablage von Luka Tankulic nutzte war verdient (60.). Enochs versuchte mit Wechseln dagegen zu halten. Aber es dauerte bis sein Team wieder stabiler wurde. Am Ende waren die Emsländer mit dem Remis zufrieden. Der eingewechselte Manfred Starke verzog einen Freistoß nur knapp (84.). Einen Sieg hätten sich die nach der Pause zu passiven Gastgeber aber nicht wirklich verdient gehabt.Negativserien können nicht geknackt werden