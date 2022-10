Zwickau hatte außer einen Schuss von Mike Könnecke, der weit über den Kasten flog, keine echte Offensivaktion zu bieten und ging deshalb auch verdient mit einem Rückstand in die Kabine. Jetzt lag es an Joe Enochs, Wege zu finden, endlich auch mal gefährlich vor das gegnerische Tor zu kommen.

Davon sahen die Fans aber auch in der zweiten Halbzeit viel zu wenig. Nur ein einziges Mal wurde der FSV gefährlich, als Maximilian Jansen in der 67. Minute aus der Distanz abzog und den eingewechselten Keeper Arthur Liska prüfte. Da aber auch die Gäste ihren Roten Faden aus der ersten Hälfte verloren, entwickelte sich eine zerfahrene Partie mit vielen kleinen Fouls und Unterbrechungen. Spielfluss war bis in die Schlussphase Fehlanzeige. Zwickau warf zum Ende hin noch einmal alles nach vorne. Fehlenden Einsatz konnte man dem Enochs-Team an diesem Nachmittag absolut nicht ankreiden. Woran es fehlte waren klare Spielzüge und Aktionen in der Offensive.