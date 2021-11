Im zweiten Durchgang lief es dann maximal unglücklich für die Gäste. Erst verletzte sich Oliver Daedlow und musste ausgewechselt werden, dann machte Zwickau zwei Tore in acht Minuten. Erst wurde der gerade eingewechselte Manfred Starke im Strafraum bedient und passte auf Baumann, der nur noch einschieben musste (49.). Dann köpfte Marco Schikora nach einer Ecke von Patrick Göbel freistehend ins Havelser Tor (57.). Danach zogen sich die Hausherren etwas zurück und setzten auf Konter, die sie allerdings nicht gut ausspielten. In der 71. Minute hatte Lakenmacher noch die große Chance auf den Anschlusstreffer, doch Johannes Brinkies konnte den Schuss ins lange Eck parieren. In der Schlussphase passierte nicht mehr viel. Nach dem vierten Saisonsieg springen die Zwickauer in der Tabelle auf Rang zwölf. Als nächstes geht es am kommenden Sonnabend zum Ostduell gegen den 1. FC Magdeburg (live im MDR-TV, in der Spio-App und auf sport-im-osten.de).

Dominic Baumann (Torschütze Zwickau): "Der Sieg zu Hause fühlt sich sehr gut an. Wir haben hier ja noch nicht so viele gefeiert, es ist erst der zweite. Auch wenn es nicht das schönste Spiel war, wollten wir es unbedingt gewinnen und die drei Punkte hier behalten. Und das haben wir geschafft."



Johannes Brinkies: (Kapitän Zwickau): "Es war heute mal ein Spiel, in dem wir der Favorit waren. Diesem Status wollten wir gerecht werden. Wir hatten in der ersten Hälfte nicht so den Zugriff und Havelse hatte auch die ein oder andere Möglichkeit. Die haben wir im Verbund verteidigen können. Wir kommen dann super aus der Halbzeit, machen zwei Tore und halten hinten die Null."



Joe Enochs (Trainer Zwickau): "In den ersten 25 Minuten haben wir schwer ins Spiel gefunden. Wir haben da unseren Fixpunkt Ronny König gesucht, der heute nicht da war. Deswegen hatten wir da Probleme und auch zwei, drei gute Chancen zugelassen. Danach haben wir uns gefunden und unseren Fußball durchgesetzt. In der Halbzeit haben wir die Kleinigkeiten angesprochen, die extrem wichtig sind: Das Spiel schnell machen, nicht das Tempo zu verschleppen. Manni und Haupe haben dann Schwung in unser Spiel gebracht und darum sind wir verdient in Führung gegangen. Das 2:0 gab uns dann noch mehr Sicherheit."