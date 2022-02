So ging es bis zur 36. Minute, als die Zwickauer einen verheißungsvollen Angriff starteten. Nach einer weiten Horn-Flanke verlängerte Schikora das Leder mit dem Hinterkopf. Baumann schaltete sofort und feuert die Kugel aus der Drehung in die Maschen. Mit der Zwickauer Führung ging es in die Kabinen. Durchaus verdient für die Westsachsen, die in der ersten Hälfte den Tick cleverer waren als die Löwen.

Bildrechte: imago images/Kirchner-Media