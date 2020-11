Die Zwickauer nahmen gleich das Heft in die Hand und drängten die Münchner in die Defensive. So richtig aushebeln konnte die Gastgeber Türkgücü aber nicht. Dennoch, auf der rechten Bahn sorgte Schröter immer wieder für Vorstöße, was seinem Gegenspieler Zorba sichtlich Probleme bereitete. Nach einer Viertelstunde hatten Reinhardt die Chance zur Führung, mit artistischem Einsatz bugsierte er das Leder jedoch rechts vorbei. Eine halbe Stunde war gespielt, da nahm Schröter nach feinem Diagonalpass von Jensen Maß, er bekam aber keinen Druck hinter die Pille. Zwickau probierte es, allein die zündenden Ideen fehlten. Kurz vor dem Wechsel wurden die Gäste aktiver, Gefahr strahlten sie aber nicht aus.

Nach der Pause drängte Zwickau weiter auf den Führungstreffer. Die Enochs-Schützlinge hatten im Prinzip alles im Griff, nur das Bollwerk der Münchner konnten sie nicht knacken. In der 56. Minute schnupperten dann die Westsachsen am 1:0, doch der fulminante Schuss von Jensen aus zentraler Position wurde von Torhüter Vollath noch über die Latte gelenkt. Wieder nicht drin.



Und so kam es, wie es kommen musste – Zwickau lief in einen Konter. Von den Bayern war wenig zu sehen, diesmal reagierten sie eiskalt. Schikora musste Sararer ziehen lassen, der Münchner Kapitän behielt die Übersicht und spitzelte das Leder an Brinkies vorbei in die Maschen zum 1:0 für die Gäste (70.). Zwickau warf nun alles nach vorn und versuchte es mit der Brechstange, der Ausgleich gelang aber nicht mehr.