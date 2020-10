Die Dinos treffen

Das Spiel war erst wenige Sekunden alt, da schepperte es schon im Tor der Zwickauer. Die Gäste aus München nutzten die Unordnung in der Abwehr, kombinierten sich herrlich in den Strafraum und jubelten früh. Oldie Sascha Mölders (35) traf aus Nahdistanz mit links und freute sich über seinen zweiten Saisontreffer im dritten Spiel. EInen treffsicheren Dino hat auch der FSV Zwickau. Ronny König hatte wenige Minuten nach dem 0:1 die Chance zum Ausgleich, spitzelte den Ball aber im Fallen nach einer präzisen Eingabe von Morris Schröter am Kasten vorbei (3.).



In der zehnte Minute zielte König genauer. Der wuchtige Stürmer, mit 37 ältester Drittliga-Akteur - köpfte eine Flanke von Felix Drinkuth zum Ausgleich in die Maschen. Nach dem wilden Beginn sortierten sich beide Mannschaften und agierten disziplinierter. Mit Ausnahme einiger Fernschüsse (1860) und einiger guter Flanken (Zwickau) sprangen keine Großchancen mehr heraus. Ronny König erzielt das zwischenzeitliche 1:1. Bildrechte: PICTURE POINT / Gabor Krieg

Es roch nach Elfmeter

In der zweiten Halbzeit dauerte es zehn Minuten bis zum ersten großen Aufreger. Zwickaus Wolfram wollte im Strafraum zum Ball und wurde dabei von Münchens Quirin Moll bedrängt. Beide gingen zu Boden. Elfmeter? Denkste! Weiterspielen entschied Schiedsrichter Lars Erbst aus Gerlingen. Sehr strittig und für den MDR-Experten Lutz Lindemann eine Fehlentscheidung. Der forderte gleich mal den Videoschiedsrichter in Liga drei. Für Zwickau wäre dieser heute wohl Punkte wert gewesen.

Willms hat das 2:2 auf dem Fuß

Beide Mannschaften neutralisierten sich über weite Strecken und ließen nur selten echte Torgefahr zu. In der Phase, als kein Tor in der Luft lag, fiel das 2:1 (63.). Dennis Dressel traf nach einer Eingabe aus Nahdistanz. Zwickau hatte wie schon beim 0:1 keinen Zugriff bekommen und die Zweikämpfe verloren. Der FSV kämpfte nach dem erneuten Rückstand aufopferungsvoll um den Ausgleich - und dieser wäre dem eingewechselte Willms kurz vor Ultimo beinahe geglückt. Nach einem weiten Ball aus der eigenen Hälfte tauchte der 21-Jährige allein vor 1860-Schlussmann Marco Hiller auf, schoss den Keeper aber an. Zwickaus Can Coskun spielte stark auf, hing aber im 1:2 mit drin. Bildrechte: Karina Heßland-Wissel