Fußball | 3. Liga Zwickau verpasst auch gegen Osnabrück die Trendwende

30. Spieltag

Wieder nichts: Der FSV Zwickau hat seine Niederlagenserie auch gegen den VfL Osnabrück nicht beendet. Am Samstag unterlagen die Westsachen dem VfL Osnabrück mit 1:3 (0:3). In der vierten Pleite in Folge war die aktuelle Enochs-Elf gegen seine frühere vor allem in der ersten Halbzeit in allen Belangen unterlegen. Auch ein Aufbäumen nach dem Seitenwechsel brachte keine Erlösung.