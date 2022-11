Eine gute Nachricht gab’s bei den Zwickauern gleich zum Anfang. Kapitän und Stammtorhüter Johannes Brinkies hütete wieder das Tor der Westsachsen. Bei bestem Fußball-Wetter begannen beide Teams recht gemächlich, dann aber zogen die Zwickauer an. Gomez wurde auf die Reise geschickt und im Strafraum von Osnabrücks Schlussmann Adamczyk im 16er zu Fall gebracht. Klare Sache, Elfmeter. Der Gefoulte trat selbst an, blieb eiskalt und traf in der achten Minute zum 1:0 für den FSV. Daraufhin waren die Gäste um den Ausgleich bemüht, das Tor machten aber die Zwickauer. Ein abgefälschter Ball kam zu Eichinger, der nicht im Abseits stand. Gomez verzögerte beim Mitlaufen, nahm dann aber den Querpass auf und schob zum 2:0 (19.) ein.

Die 2:0-Führung sollte dem FSV doch Sicherheit verleihen, allerdings hatten die Osnabrücker etwas dagegen. Nach einem Kopfball-Treffer von Heider (30.) verkürzten die Gäste auf 1:2, in der 43. Minute gelang Simakala gar das 2:2. Das war es aber noch nicht in einer irren ersten Halbzeit. Sekunden vor der Pause drehten die Zwickauer die Partie auf 3:2. Göbel brachte einen Freistoß gefährlich Richtung Fünfer. Osnabrücks Heider wollte klären, verlängert den Ball aber ins eigene Tor.

Nach dem Wechsel wurde den 4.693 Zuschauern weiterhin eine aufregende Partie geboten, die nach beiden Seiten hätte kippen können. In der 53. Minute hatten erst einmal die Gastgeber das Plus auf ihrer Seite. Freistoß für die Sachsen: Göbel zirkelte die Kugel an der Mauer vorbei zum 4:2 in die Maschen. VfL-Torwart Adamczyk schaute verdutzt, ein Klassetor der Zwickauer. Von da an übernahmen aber weitgehend die Niedersachsen das Kommando und erzielten auch das 3:4 (63.). Nach einem Osnabrücker Eckstoß bekamen die Gastgeber den Ball nicht aus der Gefahrenzone. Engelhardt nutzte das Getümmel und schob ein. Jetzt wurde es ein Krimi.