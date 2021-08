Das passte zum Spielverlauf. Denn die Zwickauer erschreckten die Berliner weiter. König mit einem Doppelabschluss (20.,21.) und Marco Schikora, bester Mann auf dem Platz, mit einem Pfostenkracher (25.) sorgten für die Großchancen drei bis fünf in nur acht Minuten. Der FSV trat wie verwandelt auf, zündete ein Feuerwerk. Die Berliner kamen mit der aggressiven Zweikampfführung überhaupt nicht zurecht. Nur einmal standen die Gastgeber in der ersten Hälfte zu offen, Soufian Benyamina verfehlte frei durch aber das lange Eck (37.).

Die zweite Hälfte war durch viele härtere Fouls nickliger und zerfahrener. Dennoch waren die Zwickauer bis in die Schlussphase näher am 2:0 als die Gäste am Ausgleich. König (53.) und Willms (55.) hatten frühe Einschussgelegenheiten. Richtige Riesen hatten die Gastgeber vor allem in der Schlussviertelstunde. Hauptmann scheiterte nach einem Solo an Viktoria-Keeper Krahl (78.), Joker Starke verpasste nach einem König-Kopfball haarscharf den Abstauber (85.). Von den Hauptstädtern kam bis zum Ende eigentlich gar nichts, eben bis der FSV plötzlich unnötig leichtsinnig wurde. Beim ersten Mal hatten die Zwickauer noch Glück, weil Falcao vergab (88.). Dann schlugen die Berliner zu: Falcao dribbelte durch den Strafraum, seinen Schuss blockte Torwart Brinkies, Jopek legte den Abpraller aber blitzschnell zurück auf Benyamina, der die Kugel ins leere Tor spitzelte – 1:1 (89.)!