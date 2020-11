Chancenplus Zwickau - Saghiri an den Pfosten

Zwickau begann schwungvoll und kam dem 1:0 in Halbzeit eins ganz nah: Dustin Willms zog energisch in den Strafraum, scheiterte dann erst mit der Hacke und danach per Kopf an Torwart Jan-Christoph Bartels. Nach einem Zuspiel von Morris Schröter schoss Felix Drinkuth mit links knapp über den Querbalken. Auf der anderen Seite rettete FSV-Keeper Johannes Brinkies gegen Dominik Martinovic und Marcel Costly.

Nach dem Wechsel war Waldhof aktiver und näher dran an einem Treffer. Die dickste Chance hatte Hamza Saghiri, der den linken Pfosten traf (57.). Zwickau bekam lange keinen Zugriff, war den drei Punkten am Ende aber näher. Zunächst parierte Bartels einen Kopfball des eingewechselten Wegkamp (81.), ehe der Waldhof-Schlussmann in der Nachspielzeit den Siegtreffer von Wolfram mit einer spektakulären Parade verhinderte.

Zwickaus Mike Könnecke ist ein Aktivposten im Spiel. Bildrechte: imago images / Eibner

Zwickau hat nun elf Punkte auf dem Konto, Mannheim bleibt mit drei Zählern mehr im Mittelfeld. Schon am Dienstag spielt der SV Waldhof gegen den MSV Duisburg, der FSV tritt am Mittwoch bei Viktoria Köln an.

Schreck vor dem Spiel - COVID-19-Befund beim FSV

Vor dem Spiel meldeten die "Schwäne", dass der Verein von einem weiteren positiven Befund im Team betroffen sei. Die Person sei in häuslicher Quarantäne. Es gehe ihr gut. Aufgrund der getroffenen Vorsorgemaßnahmen sei eine Absonderung des kompletten Teams nicht notwendig, sodass das Spiel stattfinden konnte, hieß es. Einen Namen oder weitere Infos gab der FSV am Samstag nicht mehr heraus.

Stimmen zum Spiel

Patrick Glöckner (Mannheim): "Es war der erwartet starke Gegner mit einer guten Mentalität und Kampfkraft. Wir sind die ersten zehn Minuten schwer ins Spiel gekommen. Nach einem Ballverlust hatte Zwickau auch die ersten beiden Torchancen. Von der zehnten bis zur 80. Minute haben wir das Spiel im Griff gehabt. Wir haben uns gute Chancen erspielt und waren giftig im Pressing. Letztlich haben wir am Ende Glück, dass wir kurz vor Schluss nicht das 0:1 bekommen. Es ist schwer, in Zwickau zu gewinnen. Wir nehmen den Punkt gern mit."