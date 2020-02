In der zweiten Hälfte erhöhten die Gäste dann jedoch die Gangart. In der Folge kam Zwickau kaum noch zu Abschlüssen. Sebastian Wimmer verpasste in der 72. noch die beste Chance für die Hausherren. Auf der Gegenseite häuften sich jedoch die Möglichkeiten, die Johannes Brinkies einige Male (64. und 73.) noch vereiteln konnte. Eine Weitere nutzte Dominic Baumann in der 84. Minute jedoch zum 1:1-Ausgleich. Der FSV wehrte sich, musste aber in der Folge auch noch das 1:2 durch Luca Pfeifer hinnehmen. Daran konnten auch die beiden Rückkehrer Elias Huth und Morris Schröder nichts mehr ändern.