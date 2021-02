Zwickaus Trainer Joe Enochs wechselte auf drei Positionen. Davy Frick, Can Coskun und Maximilian Wolfram ersetzten den verletzten Yannik Möker, sowie Manfred Starke und Marcus Godinho. Und der Coach, der vor der Partie von Kleinigkeiten sprach, die abgestellt werden müssten. Und Zwickau legte eine starke erste Halbzeit hin, griff früh an und provozierte so die Fehler bei Türkgücü. In der neunten Minute setzte Coskum nach einem langen Solo aus 14 Metern das erste Achtungszeichen. Dann flogt Wolfram nach einer Rechtsflanke in der 29. Minute am Ball vorbei. Schröter selbst hätte einer seiner zwei dicken Chancen kurz danach machen müssen, verfehlte aber knapp das Tor. Nur einmal wurde es vor dem FSV-Tor gefährlich, als Münchens Filip Kusic mit einem weiten Ball Kilian Jakob fand, der aber aus vollem Lauf schwach in die Arme von Johannes Brinkies köpfte (42.).

Mike Könnecke und Sercan Sararer im Zweikampf Bildrechte: IMAGO / Fotostand