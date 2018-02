Auf schneebedecktem Boden waren beide Teams von Beginn an um Kontrolle bemüht, was aber nicht so recht gelingen wollte. Timmy Thiele (7.), Julian Günther-Schmidt (18.) und Davud Tuma (33.) mit den besten Gelegenheiten für den FCC. Raphael Koczor im Kasten der Gäste musste zweimal einschreiten (20./24.).

Jena drückt und Großaspach sichert nur noch ab

Nach dem Seitenwechsel kam viel mehr Musik in die Partie. Erst legte der Großaspacher Julian Leist an der Mittellinie Tuma und sah glatt Rot (47.), kurz darauf pfiff Schiedsrichter Tobias Fritsch Handelfmeter für Jena (63.). Doch Thiele schob in die rechte Ecke, in die Kevin Broll abtauchte und das Leder sicher unter sich begrub. Die inzwischen vollkommen überlegenen Schützlinge von Trainer Mark Zimmermann verpassten es allerdings, den entscheidenden Treffer zu erzielen. Löhmannsröben (70.), Thiele (79.) sowie die eingewechselten Florian Dietz (87.) und Kevin Pannewitz (84./87.) scheiterten allesamt. Bildrechte: IMAGO

Das sagten die Trainer

Mark Zimmermann (Jena): "Fakt ist, wir haben endlich nach gefühlten fünf Jahren auswärts einen Punkt geholt. Die erste Halbzeit war ein offenes Spiel bei sehr schwierigen Bedingungen. Die zweite Halbzeit war der Gegner nach der Roten Karte mehr auf Torsicherung aus. Zum Ende hin wollten wir unbedingt den Sieg. Bei den Chancen, die wir hatten, liegt es einzig und allein bei uns selber, dass wir hier keine drei Punkte mitnehmen. Wir haben im dritten Auswärtsspiel in Folge kein Tor geschossen und wenn wir uns dumm anstellen, kriegen wir zum Schluss noch einen Gegentreffer. So ist es am Ende wenigstens ein Punkt."

Sascha Hildmann (Großaspach): "Die erste Halbzeit war sehr ausgeglichen, bei viel Zufall auf dem schwer bespielbaren Platz. Zur Pause geht das 0:0 in Ordnung. Die Rote Karte war für mich keine, der Elfmeter im Leben keiner, weil unser Spieler beim Fallen mit der rechten Hand auf den Ball fällt. Vielleicht war es gerecht, dass Broll dann diesen Elfmeter hält. Wir freuen uns über diesen Punkt. Nach den ganzen Vorkommnissen auch ein gerechtes Ergebnis." Bildrechte: IMAGO