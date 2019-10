Beide Teams agierten von Beginn aus einer sicheren Abwehr heraus, weshalb Chancen Mangelware blieben. Die erste gute Gelegenheit gab es dann auch durch einen Standard der Gastgeber, als Marcel Hofrath mit einem Freistoß HFC-Keeper Kai Eisele zur ersten Flugeinlage zwang (10.). Der HFC kam in der 18. Minute zur ersten Gelegenheit durch Terrence Boyd, der mit einem satten 19-Meter-Schuss an SVW-Schlussmann Timo Königsmann scheiterte. In der ausgeglichenen Partie mit vielen kleinen Fouls wurde Halle nach einer guten halben Stunde immer stärker. In der 33. Minute fand Jonas Nietfeld mit einem Schuss aus spitzem Winkel in Königsmann seinen Meister. Fünf Minuten später scheiterte Julian Guttau nach einem Doppelpass mit Nietfeld aus Nahdistanz erneut am starken SVW-Keeper. Auf der Gegenseite rettete Eisele in der 43. Minute nach einem Konter gegen Gianluca Korte.