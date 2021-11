Im Stadion des HFC herrschte Maskenpflicht auch am Platz, jedoch waren viele Zuschauer ohne Maske zu sehen. HFC-Trainer Schnorrenberg tauschte im Vergleich zum 1:2 gegen Havelse auf drei Positionen: Jannes Vollert startete für Niklas Kastenhofer in der Innenverteidigung, Louis Samson für Marcel Titsch Rivero im defensiven Mittelfeld und Julian Guttau für Kebba Badjie auf Linksaußen. Bei Dortmund standen sowohl der Ex-Hallenser Antonios Papadopoulos als auch Dan-Axel Zagadou, der Spielpraxis sammelte für die Champions League, in der Startformation.