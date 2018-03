Bei den Hallensern fehlte Erik Zenga, der sich im Spiel gegen Köln die fünfte Gelbe eingefangen hatte. Für ihn stand Royal-Dominique Fennell in der Startelf. Ansonsten war von den Bedingungen her im Stadion alles schick: Der Rasen schön grün, die Rasenheizung lief auf Hochtouren.

Der HFC begann sehr engagiert und arbeitete an Chancen. Das hätte sich nach fünf Minuten fast ausgezahlt, doch Marvin Ajani scheiterte nach feinem Zuspiel von Lindenhahn am Bremer Schlussmann Eric Oelschlägel. Bremen spielte gefällig, strahlte aber keine Gefahr aus. Anders die Hallenser, die in der 18. Minute ihren zweiten Riesen zu bieten hatten. Der bienenfleißige Toni Lindenhahn trat einen Eckstoß und fand Mathias Fetsch, der per Kopf den Ball knapp über den Balken des Werder-Tores beförderte.



In dem Takt ging es weiter, diesmal in der 37. Minute. Tobias Müller probierte es aus der Distanz. Seinen Schuss aus 30 Metern ließ Oelschlägel prallen knallte, letztlich klärte ein Werderaner. Das Schmitt-Team spielte wirklich gut auf, nur das Erfolgserlebnis fehlte.