Marco Antwerpen (Braunschweig): "Wir waren ähnlich gut eingestellt, wie am Wochenende. In der ersten Halbzeit hatten wir noch etwas zu viel Ballbesitz, haben aber in der ersten Halbzeit ein überragendes Auswärtsspiel abgeliefert. Dann gehen wir auch verdient mit 1:0 in Führung. Es gab verschiedene Situationen, wo wir vielleicht Elfmeter hätten kriegen können. Dass es in der zweiten Hälfte schwierig wird in Halle, ist selbstverständlich. Halle hat eine Reaktion auf das Münster-Spiel gezeigt und sich völlig anders präsentiert."