Das Spiel begann ohne langes Abtasten. Dominik Steczyk kam für Halle über die linke Seite und setzte Zimmerschied schön in Szene, der aus spitzem Winkel das 1:0 markierte (4. Minute). Aue-Keeper Martin Männel sah dabei nicht sehr gut aus. Doch nur zwei Zeigerumdrehungen später kam der FC Erzgebirge zurück. Marvin Stefaniak brachte eine Ecke scharf in den Strafraum, Verteidiger Erik Majetschak lief stark ein und bugsierte den Ball aus kurzer Distanz per Kopf ins Hallenser Tor (6. Minute).

Nach starkem Beginn und Halbzeitführung ließ der FC Erzgebirge nach und gab das Spiel beim HFC noch aus der Hand. Bildrechte: IMAGO/Fotostand