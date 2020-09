Die erste Hälfte war voller Tempo und Esprit, es ging zur Sache. Halle machte gegen defensiv eingestellte Gäste viel Betrieb und viel richtig. Das sah oft gut aus, es ging immer wieder über außen. Der für den verletzten Toni Lindenhahn gekommende Dennis Mast versucht es immer wieder und hatte auch die beste Gelegenheit, als er von rechts den Ball am FCI-Keeper vorbei legen konnte, aber in der Mitte Paulsen vor Boyd klären konnte. Im HFC-Spiel fehlten nur mehr Abschlüsse. Ingolstadt setzte auf Nadelstiche, immer wieder wenn Linksaußen Caniggia Elva am Ball war, musste Halle höllisch aufpassen. Der Kanadier war kaum zu stoppen, seine Hereingabe fanden aber keinen Abnehmer.

Mit dem Anpfiff zur zweiten Halbzeit war Ingolstadt da. Die Oral-Elf drängte Halle nun in die Defensive. Nach zehn Minuten hatte sich der Gast schon belohnt: Marcel Gaus setzte einen Ball von links mit dem rechten Fuß ins Netz - von einer Position, wo man eigentlich eher flankt. Die Oberbayern hätten fast nachgelegt, beim Kopfball von Stefan Kutschke rettete ein Hallenser auf der Linie (59.), ehe der Ex-Dynamo-Mittelstürmer eine Unordnung in der HFC-Abwehr ausnutzte und den Ball zum 0:2 ins Netz spitzelte (67.). Danach bemühte sich Halle, kam offensiv aber einfach nicht mehr durch. Auch nach einer Gelb-Roten Karte von Dominik Franke änderte sich daran nichts mehr (82.). Es zeigte sich, warum Ingolstadt in der vergangenen Saison das beste Auswärtsteam der Liga war und in der Relegation nur in den letzten Sekunden gegen Nürnberg scheiterte.