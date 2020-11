Gefolgt auf eine zunächst holprige und umkämpfte Anfangsphase gingen die "Roten Teufel" in Führung. Über Hikmet Ciftci und Adam Hlousek kam Kenny Prince Redondo an den Ball, der aus fünf Metern HFC-Schlussmann Sven Müller keine Chance ließ und sein erstes Tor in dieser Drittliga-Saison erzielte. Danach bemühte sich Halle um den Ausgleichstreffer. Wären Zuschauer im Stadion gewesen, wäre einige Male ein Raunen durch die Reihen gegangen: Terrence Boyd drüber (22.), Guttau vorbei (28.), Julian-Maurice Derstroff vorbei (39.).

Bildrechte: imago images/VIADATA