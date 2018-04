Zweitliga-Aufsteiger 1. FC Magdeburg hat auch das vorerst letzte Sachsen-Anhalt-Derby gewonnen. Beim Halleschen FC gewann der FCM am Sonnabend 2:0 (1:0). Mit dem Sieg kletterte der FCM, der den Aufstieg in der vergangenen Woche perfekt gemacht hatte, zudem an die Drittliga-Tabellenspitze. Weil Paderborn in Karlsruhe nur 0:0 spielte, führt der FCM die 3. Liga nun mit zwei Punkten Vorsprung an. Der HFC, der von den vergangenen vier Spielen nur eins gewinnen konnte, bleibt auf Tabellenplatz elf.