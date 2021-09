Den Elbestädtern gab der Treffer Sicherheit, bis kurz vor der Pause ließen sie keine Chancen der Hausherren zu. Doch quasi aus dem Nichts gelang dem HFC der Ausgleich, nachdem Niklas Kreuzer auf den Kopf von Michael Eberwein geflankt hatte und der genau ins untere linke Eck köpfte (41.). Mit einem 1:1 ging es so in die Halbzeit.

Nach der Pause wurde es dann richtig packend. Die Hallenser gingen in der 63. Minute durch einen Freistoßtreffer von Niklas Kreuzer, der ein Loch in der Magdeburger Mauer nutzte, erstmals in Führung. Danach hatte der HFC richtig Oberwasser und erhöhte durch Terrence Boyd, der sich Zweikampf mit Tobias Müller robust durchgesetzt hatte, auf 3:1 (75.). Die Partie schien entschieden, doch ein Fehler von HFC-Keeper Tim Schreiber, der eine Flanke aus den Händen gleiten ließ, machte sie wieder spannend. Der eingewechselte Kai Brünker konnte ihn zum 2:3 ausnutzen (80.). In der Schlussphase hatten die Magdeburger noch eine Vielzahl an Chancen, konnten allerdings keine davon nutzen.