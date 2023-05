Der Hallesche FC hat den erhofften Klassenerhalt in der 3. Liga so gut wie in der Tasche. Die Mannschaft von Sreto Ristic fuhr am Samstag vor 12.773 Fans im Leuna- Chemie-Stadion einen wichtigen 2:0 (1:0)-Sieg gegen Rot-Weiß Essen ein und liegt damit einen Spieltag vor Schluss sechs Punkte und zehn Tore vor dem viertletzten VfB Oldenburg, der allerdings erst am Sonntag (21.05.) noch gegen den FSV Zwickau spielt. Gegen Essen kam der HFC durch ein kurioses Eigentor des RWE-Kapitäns Felix Herzenbruch auf die Siegerstraße (40.). Das erlösende 2:0 macht Andor Bolyki in Mittelstürmer-Manier (75.).