Der Hallesche FC hat im Montagabendspiel gegen den 1. FC Saarbrücken einen Punkt eingesammelt. Die Elf von Trainer Schnorrenberg belohnte sich beim 1:1 (0:1) mit dem Ausgleichstreffer durch Kapitän Jonas Nietfeld für eine starke zweite Halbzeit, in der es zahlreiche Hochkaräter gab (73). Schon Braydon Manu und Terrence Boyd hatten den Ausgleich auf dem Fuß, agierten bei ihren Abschlüssen aber zu ungenau. Zuvor war der 1. FC Saarbrücken die spielbestimmende Mannschaft, die sich in Halbzeit eins Chance um Chance erspielte. Mehr als das 1:0 durch Julian Günther-Schmidt gelang aber nicht (44.). durch das Remis haben beide Mannschaften nun zehn Punkte Abstand zur Abstiegszone.

Die Gäste zwangen die Hausherren direkt vom Anpfiff mit hohem Pressing zu Fehlern und erarbeiteten sich klare Chancen. Günther-Schmidt (4.), Nicklas Shipnoski (7.) und Sebastian Jacob (25.) verfehlten aus aussichtsreichen Positionen jedoch das hallesche Gehäuse. Das erste Lebenszeichen der Gastgeber kam erst in der 26. Minute, doch den Kopfball von Terrence Boyd parierte Saarbrückens Schlussmann Daniel Batz, der in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit glänzend beim Schuss von Jonas Nietfeld reagierte. Kurz zuvor war der Aufsteiger in Führung gegangen. Sören Reddemann verlor den Ball am eigenen Strafraum gegen Shipnoski, dessen Hereingabe Günther-Schmidt aus drei Metern über die Linie drückte.