Niklas Landgraf grätscht gegen Adriano Grimaldi – der Saabrücker sollte zum HFC-Alptraum werden. Bildrechte: imago images/Hartmut Bösener

Allerdings stachen die Saarländer nur wenige Minuten nach Wiederanpfiff in eine folgenschwere Lücke auf der linken Seite der Saalestädter: Jänicke wurde nicht angegriffen, der Ex-Magdeburger Ernst hinterlief, legte quer, wo Sebastian Jacob frei zum 2:2 einschieben durfte (49.). Ein Wirkungstreffer.



Mit zunehmender Spielzeit schwanden bei den aufopferungsvoll kämpfenden Hallensern die Kräfte. Eberweins zu hoch angesetzter Versuch kurz vor dem Ausgleich (47.) sollte die einzig nennenswerte HFC-Abschlussaktion nach der Pause bleiben. Saarbrücken hingegen setzte sich mehr und mehr in der gegnerischen Hälfte fest – jedoch ohne Schreiber und seine Vorderleute wirklich in Bedrängnis zu bringen. Als vieles schon in Richtung Remis deutete, flankte Ernst ein letztes Mal ins Zentrum, wo Grimaldi höher als Nietfeld stieg und unhaltbar einköpfte (88.).



Während die bis dato punktgleichen Saarbrücker nach ihrem fünften Saisonsieg auf den Relegationsrang kletterten, rutschte der HFC zunächst auf Rang zehn ab.