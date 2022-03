Der Hallesche FC hatte die große Chance, mit einem Sieg den Abstand zu den Abstiegsplätzen auf komfortable zehn Punkte anwachsen zu lassen. Doch die zuletzt arg gebeutelten Berliner kamen viel besser in die Partie. Viktoria griff früh an, so kam der HFC nicht ins Spiel, leistete sich zudem viele technische Fehler. Richtig große Chancen ergaben sich nicht, so musste Halles Keeper Tim Schreiber in der 31. Minute unfreiwillig nachhelfen. Einen harmlosen Ball von Martin Gambos konnte der junge Schlussmann nicht festhalten, Yinji Yamada bedankte sich und schob aus Nahdistanz ein. Es wurde unruhig im Stadion, doch dann kam Elias Huth. In der 35. Minute wurde er von Niklas Kreuzer von rechts mustergültig bedient und köpfte ins rechte Eck zum Ausgleich ein. Fünf Minuten später fand ein Querpass von Wosz den HFC-Stürmer, der aus acht Metern ins linke Eck vollendete. Die Schlussphase entschädigte für die zuvor schwache halbe Stunde, der HFC wurde mit viel Beifall in die Kabine verabschiedet.

Bildrechte: imago images/Eibner