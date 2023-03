Da sowohl Kapitän Jonas Nietfeld (Außenbandriss im Sprunggelenk), dessen Vertragsverlängerung bis 2026 vor Anpfiff bekanntgegeben wurde, als auch die Stellvertreter Niklas Kreuzer (5. Gelbe) und Niklas Landgraf (Erkrankt) fehlten, führte Tom Zimmerschied den HFC erstmals aufs Feld. Zudem feierte Youngster Lucas Halangk auf der rechten Bahn sein Drittliga-Startelfdebüt, während Dominic Steczyk den angeschlagenen Erich Berko im Angriff ersetzte. Steczyk war gleich mittendrin im von Beginn an flotten Geschehen. Der Pole verpasste erst knapp Nico Hugs Eingabe von links (2.), ehe er nach schöner Einzelaktion von Viktoria-Verteidiger Michael Schultz noch geblockt wurde (7.). Davor hatte der auffällige Gäste-Angreifer Robin Meißner HFC-Schlussmann Felix Gebhardt aber auch schon zur ersten Parade gezwungen (4.). Im Anschluss trat Tunay Deniz in Erscheinung: Köln-Schlussmann Ben Voll musste sein ganzes Können zeigen, um das 25-Meter-Geschoss des Hallenser Mittelfeldspielers gerade noch aus dem Eck zu fingern (16.). Auch bei Deniz‘ Kopfballverlängerung nach Aaron Herzogs Freistoßeingabe blieb Voll der Sieger (23.).

Die nächste HFC-Großchance vergab Zimmerschied – nach Herzogs punktgenauer Eingabe semmelte der Toptorschütze per Dropkick aus fünf Metern drüber (27.). Auf der Gegenseite brauchte es Gebhardts Reflex, um Meißners zweite gute Chance zu vereiteln (28.). In der Schlusssequenz des ersten Durchgangs waren beide Teams dem ersten Tor nochmals nah: Erst geriet Kölns David Philipp aus aussichtsreicher Strafraumposition in Rücklage, bevor im Gegenzug Andor Bolyki mit der Hacke an Voll scheiterte (45.+1). Somit ging es torlos in die Pause.