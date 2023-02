Das 0:2 gegen Zwickau war der bisherige Negativpunkt beim HFC. "Ein Scheißmoment", sagte Meyer nach der Niederlage. Es war schon die elfte Saisonpleite. Schlechter war der HFC zu diesem Zeitpunkt der Saison in der 3. Liga noch nie. 17 Punkte nach 20 Spielen sind dürftig und ein Aufwärtstrend nicht zu erkennen. Die Rot-Weißen präsentieren sich all zu oft offensiv lange erschreckend harmlos und defensiv extrem anfällig. Erst in der Schlussphase taut die Mannschaft oft an, meist ist es dann zu spät.