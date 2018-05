In der Partie, in der es für beide Kontrahenten nur noch um die sportliche Ehre ging, begann Halle druckvoll und belohnte sich mit der Führung durch Martin Röser, der aus elf Metern einnetzte (11.). Für die Zwickauer hatte Daniel Gremsl in der 16. Minute die große Chance zum Ausgleich, doch HFC-Keeper Michael Netolitzky, der nach seinem Handbruch seine Drittliga-Debüt feierte, war auf dem Posten. Kurz darauf erhöhte Stefan Kleineheismann nach einem Zuspiel von Marvin Ajani zum 2:0. Bis zur Pause gab es weitere gute Chancen für die Gastgeber, die aber ungenutzt blieben.