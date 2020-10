Der FSV Zwickau hat zum Abschluss des 4. Spieltages der 3. Liga das mitteldeutsche Duell vor 3.358 Zuschauern beim Halleschen FC mit 2:0 (1:0) für sich entscheiden können. Es war der erste Zwickauer Sieg bei den Sachsen-Anhaltern seit September 2000 - damals noch in der NOFV-Oberliga Süd. Maximilian Wolfram brachte die Gäste vor der Pause in Führung, als der FSV-Angreifer einen Lattenknaller von Felix Drinkuth per sehenswertem Hechtkopfball ins linke Eck abstaubte (39.).



Nach Wiederanpfiff entschwischte Ronny König seinem Bewacher nach einem Wolfram-Freistoß aus dem rechten Halbfeld und köpfte clever ins lange Eck (57.). Es war das dritte Saisontor des Routiniers. Den Gastgebern fiel offensiv schlichtweg zu wenig ein, um die FSV-Defensive wirklich in Bedrängnis zu bringen. Zu allem Übel sah der eingewechselte Hallenser Selim Gündüz noch die Gelb-Rote Karte (90.+3).



Mit nun sieben Punkten schoben sich die Westsachsen ins obere Tabellendrittel punkt- und torgleich mit Viktoria Köln auf Rang fünf. Der HFC hingegen bleibt nach der bereits dritten Saisonniederlage auf Rang 15 hängen.