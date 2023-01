Während Halles erst am Freitag kurzfristig verpflichteter Angreifer Nik Omladic noch nicht im Kader stand, durfte FSV-Neuzugang Jan-Marc Schneider direkt von Beginn an ran. Die Gäste zeigten sich deutlich verbessert im Vergleich zur wenig Mut machenden Auswärtsniederlage bei 1860 in der Vorwoche. Defensiv gut organisiert, aggressiv, kompakt und effizient – Zwickau spielte jüngst vermissten Zwickau-Fußball, den Dominic Baumann durch einen herrlichen Treffer aus 20 Metern ins linke Eck (18.) noch mit der späteren Pausenführung krönte.



Halle war offensiv besser in die intensive, teils giftige Begegnung mit vielen Fouls und noch mehr Zweikämpfen gekommen. Dominik Steczyk aus spitzem Winkel (11.) und Nico Hug mit einem flatternden 22 Meter-Pfund (13.) hatten Zwickau-Kapitän Brinkies zu guten Paraden gezwungen. Während Brinkies noch gegen Steczyk eingreifen musste (31.), hatte Baumann kurz vor der Pause frei aus 17 Metern seine zweite gute Chance der Partie (43.).