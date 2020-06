Die Gastgeber erwischten einen Start nach Maß. Zunächst scheiterte Bentley Baxter Bahn zwar noch am glänzend reagierenden Jenaer Schlussmann Flemming Niemann, doch den anschließenden Eckball von Lindenhahn jagte Pascal Sohm per Kopf zum 1:0 ( 8. ) für den HFC in den Winkel. Doch die Freude über die Führung währte nur fünf Minuten. Joy Lance Mickels enteilte HFC-Verteidiger Florian Hansch und bediente Rene Eckardt (13.), der aus sechs Metern Kai Eisele keine Chance ließ. Mit einem herrlichen Seitfallzieher schoss Daniele Gabriele (31.) die Thüringer in Front. Doch die Hausherren schlugen zurück. Sohm (36.) stand nach einer Flanke von Hansch und der Kopfballverlängerung von Terrence Boyd erneut goldrichtig.

Bildrechte: imago images/Jan Huebner