In der ersten Hälfte sahen die 6.060 Zuschauer eine unterhaltsame Partie, in der Lautern den besseren Start erwischte. Nach einer Eckenserie verhinderte HFC-Stürmer Terrence Boyd den sicheren Einschlag, als er einen Schuss von Philipp Hercher blockte. Danach steigerte sich der HFC, der mit der gleichen Startelf wie beim Sieg gegen Viktoria Berlin angetreten war, und Lautern ließ sich den Schneid abkaufen.

Halle eroberte durch gutes Pressing die Bälle und spielte schnell in die Spitze. Schließlich fasste sich Tom Zimmerschied aus der zweiten Reihe ein Herz und hämmerte die Kugel zum 1:0 kraftvoll in die Maschen (19.). Danach dominierte der HFC und hätte durch Michael Eberwein (Boris Tomiak rettet auf der Linie) oder einen Kopfball von Niklas Kreuzer bis zur Halbzeit erhöhen können.

Nach der Pause behielt Halle zunächst die Spielkontrolle. Doch trotz mehrerer Torabschlüsse fiel kein weiteres Treffer. So ging der FCK mit zunehmender Spielzeit mehr Risiko und kam in der Endphase zu guten Chancen. Nachdem Jean Zimmer die Kugel aus Nahdistanz über den Kasten gejagt hatte, hielt HFC-Keeper Sven Müller bei einem Schuss von Mike Wunderlich die drei Punkte fest (90.+3). Wie in Berlin spielte Halle zu null und bejubelte am 5. Spieltag den dritten Saisonsieg. Und Kaiserslautern kann in Halle einfach nicht gewinnen.