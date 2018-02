Die Partie war ein echter "Knochenjob" für die Kicker. Hier setzt sich Tobias Schilk (vorne/HFC) gegen den späteren Torschützen Fabian Schleusener (hinten/KSC) durch. Bildrechte: Karina Heßland-Wissel

Im heimischen Stadion war der Hallesche FC in diesem Jahr noch ungeschlagen. Und so traten die Sachsen-Anhalter auch von der ersten Spielminute an auf. Die Schmitt-Elf riss das Spiel an sich und sorgte über die offensiven Außenpositionen für ordentlichen Wirbel. Vor allem Hilal El-Helwe beschäftigte das KSC-Abwehrbollwerk ständig. Es fehlte jedoch der letzte öffnende Pass, um eine Großchance zu kreieren. Erst zehn Minuten vor dem „Pausentee“ wurden die Saalestädter zielstrebiger. Nach einer Flanke von Fabian Baumgärtel kam Mathias Fetsch an den Ball und sorgte für den „Aufschrei“ der ersten Halbzeit. Die Latte verhinderte die Führung (37.).