Stefan Reisinger (Uerdingen): "Gerechtes Unentschieden. Wenn man 1:0 in Führung geht, dann hätten wir gern die drei Punkte mitgenommen. Jetzt müssen wir mit einem 1:1 auskommen. Die Jungs haben alles reingehauen. Wir sind froh, dass wir in die Pause kommen."

Torsten Ziegner (Halle): "In der ersten Halbzeit hatten wir ganz viele Situationen in der gegnerischen Hälfte, uns ist es aber nicht gelungen, vorzulegen. In der zweiten Halbzeit war es nicht mehr so klar, so dominant. Wenn man kein Tor schießt, grübelt man. Mit dem abgefälschten Gegentor wird es schwer. Dann haben die Jungs Moral gezeigt."