Am 30. Spieltag der 3. Liga hat der Hallesche FC einen enorm wichtigen Dreier eingesackt und die Sportfreunde aus Lotte mit 1:0 (1:0) besiegt. Dabei machten die Hausherren auf schneebedecktem Untergrund die spielerisch deutlich bessere Figur und gingen durch einen Kopfball vom HFC-Kapitän Klaus Gjasula in Führung. Auch in der Nachfolgezeit hatte der HFC das Heft des Handelns in der Hand, machte den Sack aber nicht zu. Den Gästen aus Lotte machte das Spielfeld deutlich mehr zu schaffen.