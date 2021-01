Die Gäste aus Magdeburg gingen mit einer Veränderung in die Partie - Brian Koglin rückte für Alexander Bittroff in die Startformation -, hatten den besseren Start und setzten die Hausherren früh unter Druck. Die ersten Versuche von Nico Granatowski waren aber zu ungenau. Der HFC, bei dem Trainer Florian Schnorrenberg gleich vier Änderungen im Vergleich zur Mannheim-Begegnung vornahm, brauchte etwas, um ins Spiel zu finden, erarbeitet sich aber den ersten Hochkaräter des Duells. Nach einer Flanke von Antonios Papdopoulos kam Michael Eberwein zum Kopfball, setzte diesen aber aus etwa acht Meter am Gehäuse vorbei (17.). Wenige Minuten später wurde Terrence Boyd durch Jonas Nietfeld und Eberwein freigespielt, sein Schuss wurde aber noch von Koglin zur Ecke abgefälscht. Die Mannschaften nahmen dann etwas die Fahrt aus dem Spiel, statt mit Risiko mal direkt nach vorne zu spielen, wurde häufig versucht, neu von hinten aufzubauen. So blieb es bis zur Pause bei Angriffsbemühungen, einzig der FCM konnte noch einen Fernschuss von Korbinian Burger verzeichnen.

Im zweiten Abschnitt blieb der HFC offensiv das gefährlichere Team. Vor allem Eberwein war immer wieder an gefährlichen Aktionen beteiligt. Aber so richtig auf das Tor kamen die Versuche nicht, oder wurden im letzten Moment geblockt. Auch Julian Guttau war nun besser in der Partie und belebte die linke Seite der Gastgeber. Der FCM versucht früh durch frisches Personal sein Angriffsspiel zu verbessern, es blieb aber lange Zeit bei ungefährlich. Erst ein Fehlpass von Papadopoulos sorgte für Hektik in der HFC-Defensive, aber der eingewechselte Andreas Müller konnte die Situation nicht nutzen (79.). In der dritten Minute der Nachspielzeit leitete dann FCM-Schlussmann Behrens den Siegtreffer des HFC ein. Er köpfte einen hohen Ball weit vor seinem Tor auf Niklas Landgraf. Die hohe Flanke ins Zentrum köpfte Boyd ins leere Tor. Behrens hatte es nicht mehr rechtzeitig in den Kasten geschafft.