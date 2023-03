Beide Teams gingen von Beginn an mit hohem Tempo und offenem Visier zu Werke. Die erste Chance für Halle vergab Tom Zimmerschied per Direktabnahme (3.), auf der anderen Seite blockte Tunay Deniz im eigenen Strafraum einen Kopfball von Mai mit dem Arm (7.) - Glück für den HFC, dass Schiedsrichter Michael Bacher das Handspiel nicht erkannte. Dann wieder die Gastgeber: Nach einem abgefangenen langen Pass ging es ganz schnell, Dominik Steczyk leitete den Ball artistisch weiter, und Andor Bolyki lupfte die Kugel über Duisburgs Torwart Vincent Müller hinweg zum 1:0 (10.).

Es war ein selbstbewusster Beginn des HFC, der sofort nachlegte: Deniz' Volley-Abnahme nach Flanke von Omladic ging nur knapp über das Tor (12.). Jedoch zeigten sich die Hallenser anfällig bei Standards: In der 15. Minute kamen die Gäste nach einer Ecke gleich zweimal per Kopf zum Abschluss, in der 17. Minute war es dann erneut Mai, dessen Kopfball die HFC-Abwehr blockte - jedoch war diesmal Marvin Bakalorz zur Stelle und versenkte den Abstauber von der Strafraumgrenze zum 1:1.

In der Folge hätten beide Mannschaften das Führungstor erzielen können. Für den HFC vergaben Steczyk (19.), Sören Reddemann per Kopf nach Ecke (26.) und Zimmerschied nach einer hübschen Einzelaktion (36.) weitere Möglichkeiten. Für Duisburg hatte Benjamin Girth die Führung auf dem Fuß (21.). Dann ein Nackenschlag für den HFC: Kurz vor der Halbzeitpause verletzte sich Torschütze Bolyki, Trainer Ristic war früh zum Wechseln gezwungen und brachte Sebastian Müller (42.).

Nach dem Seitenwechsel änderte sich am Charakter des Spiels nichts. Der HFC machte weiter Druck, Deniz prüfte Vincent Müller mit einem Schuss von der Strafraumgrenze (54.). Dann landete eine Flanke von Nico Hug über Umwege am langen Pfosten bei Sebastian Müller, der völlig freistehend zum 2:1 einköpfte (58.). Doch auch diesmal hielt die HFC-Führung nicht lange - und wieder war es ein Standard, der den Saalestädtern das Genick brach: Ajani traf nach Ecke aus kurzer Distanz zum 2:2 (60.).

In der Schlussphase wurde es dann ganz wild: Reddemann wurde im gegnerischen Strafraum gehalten, schubste seinen Gegenspieler weg - und sah dafür von Schiri Bacher die Rote Karte (84.). Eine völlig überzogene Entscheidung, die Halle in den letzten Minuten aus dem Konzept brachte und Duisburg beinahe noch das Führungstor bescherte. Jedoch scheiterte Julian Hettwer in der Schlussminute an HFC-Torwart Felix Gebhardt, weshalb es beim 2:2 blieb.