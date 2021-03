Halle geht in Führung. Bildrechte: IMAGO / Eibner

Florian Schnorrenberg hat ordentlich rotieren lassen. Sören Reddemann, Janek Sternberg, Jan Scherbakowski und Dennis Mast standen in der Startelf. Eine eher defensive Ausrichtung. Die Zielstellung war klar: Nach zuletzt sieben Gegentore wollte der HFC zunächst sicher stehen. Das gelang auch in der ersten Halbzeit weitgehend. Nach vorn klappte aber nahezu nichts. Gut, dass Duisburg zwar den schöneren Ball spielte, aber vor dem HFC-Tor weitgehend harmlos blieb. In der 28. Minute ein erste HFC-Lebenszeichen, als Sternberg von links den Kopf von Terrence Boyd fand, der Ball aber auf dem Tor landete. Fünf Minuten später führt plötzlich Halle. Sternberg brachte den Ball von links, Boyd ließ durch und Scherbakowski gelang aus sieben Metern sein erster Treffer für den HFC. Und kurz vor der Pause durfte Boyd noch einmal aus neun Metern abziehen, brachte aber nicht genug Druck hinter den Ball.