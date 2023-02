Halles Interimscoach Jens Kiefer reagierte auf das 1:7-Debakel in Dresden mit vier Änderungen in der Startelf. Nach Gelbsperren waren Jonas Nietfeld und Aljaz Casar wieder dabei, Andor Bolyki und der eigentliche Stammspieler Niklas Landgraf saßen für sie auf der Bank. In der Abwehr tauschte Kiefer noch Sören Reddemann für Jannes Vollert und brachte Winterneuzugang Erich Berko für den oft zu harmlosen Dominik Steczyk auf der rechten Seite.

Die Breisgauer reagierten aber prompt. Nach einem Freistoß verpasste Philipp Treu per Kopf den sofortigen Ausgleich (33.). Weil der HFC bei Standards aber weiter schlief, knallte Hoti in Folge eines Eckballs von Julian Guttau das Leder zum 1:1 (35.) ins Netz. Guttau, der elf Jahre bei den Saalestädtern ausgebildet wurde, durfte in seiner Heimat von Beginn an ran und hing so mit beim Tor drin. Die Gastgeber legten vor der Pause jedoch nochmal zu. Tom Zimmerschied wurschtelte sich mit einem Solo durch. Allerdings war auch sein Schuss viel zu zentral (39.).